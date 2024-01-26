Глава МАГАТЭ намерен в ближайшее время посетить ЗАЭС, Киев и Россию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие 10 дней посетит Запорожскую АЭС, Киев и Россию.

По его словам, он будет руководить очередной, 16-й, ротацией персонала на Запорожской АЭС.

"Это будет 16-я ротация персонала. Наиболее важно, что, когда я буду там, я буду разговаривать с руководством, с российским руководством станции", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что он отправится в Россию, чтобы провести "политический и технический диалог", подчеркнув, что пока говорить о стабилизации ситуации с Запорожской АЭС нельзя.

"Может быть хорошая неделя, а потом дрон целится в станцию", - сказал он.

"Нам нужна дипломатия. Этим я и занимаюсь", - резюмировал глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов прошла 11 января - в 15-й раз с 1 сентября 2022 года.