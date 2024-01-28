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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с гендиректором МАГАТЭ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который посетит Россию в ближайшее время, сообщили в Кремле.

"С президентом нет встречи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируется ли у главы государства встреча с Гросси, который собирается приехать в Россию.

В минувшую пятницу гендиректор МАГАТЭ заявил, что в ближайшие 10 дней посетит Запорожскую АЭС, Киев и Россию. По его словам, он будет руководить очередной, 16-й, ротацией персонала на Запорожской АЭС.

Владимир Путин МАГАТЭ Рафаэль Гросси Дмитрий Песков
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