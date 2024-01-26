Грузия в 2023 году увеличила импорт природного газа из РФ на 16,5%

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Грузия в 2023 году увеличила поставки природного газа из РФ на 16,5% до 486 тыс. тонн, в стоимостном выражении – на 18% до $131 млн, сообщила служба статистики Грузии.

В комментарии Минэкономики Грузии поясняется, что рост поставок газа из России связан с освоением максимального технического лимита поставок из Азербайджана в период зимнего пика нагрузки. Возросший спрос и система в целом были сбалансированы за счет поставок российского газа. Кроме того, импорт осуществлялся с коммерческой целесообразностью и служил для обеспечения стабильных и непрерывных поставок в систему.

Импорт газа из Азербайджана в прошлом году составил 1,84 млн тонн (снижение на 4%) на $314 млн (снижение на 9,2%).

Импорт газа из Ирана возрос в стоимостном выражении в 4 раза до $142 тыс.

В структуре импорта природного газа доля Азербайджана снизилась до 78,5% с 81,6% в 2022 году, доля РФ выросла до 21,5% с 18,5%, доля Ирана составила 0,003%.

Всего Грузия в 2023 году импортировала 2,254 млн тонн природного газа (около 2,9 млрд кубометров), что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим годом,