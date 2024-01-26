Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Грузия в 2023 году увеличила импорт природного газа из РФ на 16,5%

Грузия в 2023 году увеличила импорт природного газа из РФ на 16,5%
Фото: Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Грузия в 2023 году увеличила поставки природного газа из РФ на 16,5% до 486 тыс. тонн, в стоимостном выражении – на 18% до $131 млн, сообщила служба статистики Грузии.

В комментарии Минэкономики Грузии поясняется, что рост поставок газа из России связан с освоением максимального технического лимита поставок из Азербайджана в период зимнего пика нагрузки. Возросший спрос и система в целом были сбалансированы за счет поставок российского газа. Кроме того, импорт осуществлялся с коммерческой целесообразностью и служил для обеспечения стабильных и непрерывных поставок в систему.

Импорт газа из Азербайджана в прошлом году составил 1,84 млн тонн (снижение на 4%) на $314 млн (снижение на 9,2%).

Импорт газа из Ирана возрос в стоимостном выражении в 4 раза до $142 тыс.

В структуре импорта природного газа доля Азербайджана снизилась до 78,5% с 81,6% в 2022 году, доля РФ выросла до 21,5% с 18,5%, доля Ирана составила 0,003%.

Всего Грузия в 2023 году импортировала 2,254 млн тонн природного газа (около 2,9 млрд кубометров), что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим годом,

Грузия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Король Великобритании Карл III госпитализирован для планового лечения

Король Великобритании Карл III госпитализирован для планового лечения

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

Что случилось этой ночью: пятница, 26 января

Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 Киевом

Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем

Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });