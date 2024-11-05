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Грузия в январе-сентябре увеличила импорт газа из РФ до многолетнего максимума

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Грузия в январе-сентябре 2024 года увеличила импорт природного газа из России в стоимостном выражении на 6,5%, до $90,09 млн. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики страны.

При этом, по данным статистики, общий объем импорта природного газа в страну снизился на 18,2%, до $250,33 млн.

Статданные свидетельствуют, что в результате доля импорта газа из РФ в общем объеме поставок газа в Грузию в январе-сентябре выросла до 36% против 27,7% в январе-сентябре 2023 года и 12,2% в январе-сентябре 2022 года. По итогам девяти месяцев доля поставок из России достигла максимума за весь период публикуемых статданных об импорте природного газа в Грузию - с 2009 года.

Доля основного поставщика газа в Грузию - Азербайджана - по итогам января-сентября этого года снизилась до 64% с 72,3% в аналогичном периоде прошлого года и 87,8% в январе-сентябре 2022 года.

Грузия в 2023 году импортировала 2,25 млн кубометров газа, доля Азербайджана в общем объеме поставок составила 78,5%, РФ - 21,5%. Поставки природного газа из РФ в Грузию в прошлом году составили в стоимостном выражении $110,3 млн, из Азербайджана - $313,5 млн.

Азербайджан Грузия
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