Эсминец США перехватил выпущенную по нему ракету йеменских хуситов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в пятницу запустили противокорабельную баллистическую ракету по американскому эсминцу USS Carney, который ее успешно перехватил. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"26 января, примерно в 13:30 (по времени Саны, соответствует московскому), поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена по эсминцу USS Carney в Аденском заливе. Ракета была успешно сбита эсминцем. Сообщений о пострадавших и повреждениях нет", - говорится в заявлении командования.

Ранее в пятницу Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило о попытке атаки на судно у Йемена. В сторону судна, шедшего недалеко от побережья Йемена в Красном море, был осуществлен пуск ракет.

"UKMTO получило данные об инциденте, произошедшем примерно в 111 км от Ходейды. Был слышен взрыв, замечены ракеты. Следующий взрыв зафиксировали приблизительно в 1 км от судна, он произошел на море", - говорится в сообщении управления.

Сухогруз и его экипаж не пострадали.

При этом не уточняется, какой стране принадлежит судно и под каким флагом оно шло.

Йеменские мятежники-хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Хуситы не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.

Вооруженные силы США и Великобритании в январе нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов.