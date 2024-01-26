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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Хуситы заявили о ракетном ударе по британскому танкеру в Аденском заливе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы запустили несколько ракет по британскому танкеру Marlin Luanda в Аденском заливе, в результате чего на судне начался пожар, заявил в пятницу вечером бригадный генерал Яхья Сари.

Он отметил, что ВМС хуситов продолжат блокировать израильское судоходство в Красном и Арабском морях, пока в секторе Газа не будет объявлено перемирие.

Западные СМИ со ссылкой на занимающуюся морской безопасностью фирму Ambrey сообщают, что экипаж судна не пострадал.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Хроника 17 декабря 2023 года – 26 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Израиль Йемен ХАМАС Газа
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