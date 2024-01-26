Комиссия по возвращению в Белоруссию уехавших граждан продолжит работу до конца года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии продлена работа комиссии по вопросам возвращения в страну уехавших граждан, в том числе участников протестов, проходивших после президентских выборов 2020 года, сообщил близкий к пресс-службе президента страны телеграм-канал "Пул Первого".

Работа комиссии продлена президентским указом. Теперь уехавшие граждане до 31 декабря 2024 года могут подать заявления в комиссию "по вопросам совершения ими правонарушений".

В комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Белоруссии, которые совершили в период с 1 января 2020 года до 8 февраля 2023 года (дата вступления в силу указа о создании комиссии) административные правонарушения или преступления, связанные со значимыми общественно-политическими событиями. Обращаться могут также те, кто опасается возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.

По результатам рассмотрения обращений граждане уведомляются о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса, возбужденного уголовного дела, а также о возможности их прекращения в порядке и на условиях, установленных законодательством.

Как сообщалось ранее, лица, обратившиеся в комиссию, "должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг".