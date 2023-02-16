Лукашенко отрицает наличие политзаключенных в Белоруссии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии в республике политзаключенных и о готовности прощать оппозиционеров, пожелавших вернуться в страну. Он сказал это на встрече с иностранными журналистами, его цитирует его пресс-служба.

"Любого "политзаключенного" называйте. Мы будем объяснять, что он совершил, почему он там находится", - предложил он.

"Мы сделали шаг навстречу не только своим внутренним, но и тем, которые сбежали, совершив здесь правонарушения: "Давайте перевернем страницу, приходите, будем разбираться!" "Я лично, как и многие здесь, вот журналисты белорусские, не хочу, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Не то в Англии, не то во Франции. И даже в Польше, где сегодня в больницах некому работать. А вот "плохая Беларусь" - наши врачи - там нарасхват. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура", - добавил президент.

Власти Белоруссии этой зимой начали обсуждать, как организовать процедуру возвращения в страну тех, кто ее покинул в знак несогласия с политикой Минска после последних президентских выборов.

В начале февраля Лукашенко подписал указ о создании комиссии, которая займется работой с обращениями оппозиционеров, желающих вернуться на родину. Он заявил о возможности возвращения в страну граждан, уехавших по политическим причинам, но подчеркнул, что необходимо отсеивать "нормальных" людей, чтобы в Белоруссию таким образом не попали "мерзавцы и шпионы". До этого Лукашенко призывал уехавших оппозиционеров вернуться, покаяться и понести наказание за совершенные правонарушения. Он также заверил, что у властей Белоруссии нет планов "затащить в страну и посадить" оппонентов власти.