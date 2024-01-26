Бои в секторе Газа продолжились на фоне решения суда ООН по иску ЮАР к Израилю

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Боевые столкновения в секторе Газа продолжились в пятницу на фоне оглашения промежуточного решения Международного суда ООН по иску ЮАР, предписавшего Израилю принимать меры по защите палестинцев в анклаве.

Так, на юге сектора Газа продолжаются израильские наступательные действия. Израильские военнослужащие продвигаются вглубь города Хан-Юнис. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей ряда кварталов на западе города эвакуироваться в другие районы.

Кроме того, по данным Армии обороны Израиля, военно-морские силы нанесли удары вдоль побережья сектора Газа в ночь на пятницу. Истребители ВВС также нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС, в том числе, по заминированному зданию, по шахте тоннеля и другим объектам инфраструктуры группировки.

Также вечером в пятницу было зафиксировано несколько ударов по горе Хермон, произведённых с территории Ливана. На них ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем.

Между тем, второй день подряд израильские протестующие выходят на демонстрации в пограничном переходе Керем Шалом, они требуют прекращения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа до тех пор, пока не будут освобождены оставшиеся заложники. Ожидается, что к ним в ближайшее время присоединятся сотни человек.

Международный суд ООН 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР. Суд не стал призывать Израиль прекращать военную операцию в секторе Газа, но постановил, чтобы израильская сторона приняла меры для защиты палестинцев в секторе Газа. Суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту зданий в Газе, а также - беспрепятственное поступление в анклав гуманитарной помощи.

В Израиле отвергли это постановление суда, а в ХАМАС - приветствовали. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит борьбу против группировки ХАМАС в секторе Газа и намерена сражаться с ней до полной победы.

Палестинское движение ХАМАС в свою очередь заявило, что приветствует постановление Международного суда ООН, предписывающее Израилю принять меры по защите жителей сектора Газа. В группировке назвали решение суда важным этапом по изоляции Израиля на мировой арене.

Между тем, в Вашингтоне в пятницу заявили о приостановке программы по дополнительному финансированию для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за сообщений о том, что некоторые члены агентства причастны к нападению ХАМАС на Израиль.

Ранее в пятницу западные СМИ сообщали о том, что БАПОР начал расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми властями Израиля.