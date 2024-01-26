США приостанавливают дополнительное финансирование для БАПОР

Генсек ООН призвал срочно расследовать возможную причастность сотрудников агентства к терактам 7 октября

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вашингтон останавливает программу дополнительного финансирования для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) из-за сообщений о том, что некоторые члены агентства могут быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает Госдепартамент.

"США крайне обеспокоены утверждениями о том, что двенадцать сотрудников БАПОР могли быть вовлечены в террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. Госдеп приостанавливает дополнительное финансирование БАПОР, пока мы рассматриваем эти обвинения", - говорится в пресс-релизе.

25 января госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с генсеком ООН Антониу Гутерришем и отметил важность тщательного и быстрого расследования дела.

В США приветствуют решение начать расследование и готовность Гутерриша принять меры, если обвинения подтвердятся, а также приветствуют решение ООН провести "комплексную и независимую" проверку БАПОР.

США связались с властями Израиля, чтобы получить больше информации об этих обвинениях, сообщил Госдеп.

26 января стало известно, что БАПОР начал расследование в связи с обвинениями, выдвинутыми властями Израиля.

"Власти Израиля предоставили БАПОР информацию о предположительном участии нескольких сотрудников агентства в ужасной атаке на Израиль 7 октября (...) Для того, чтобы защитить возможности агентства доставлять гуманитарную помощь, я принял решение начать расследование, чтобы установить истину без промедления", - заявил глава БАПОР Филиппе Лаззарини.

Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сообщениями о возможном участии сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в нападении на Израиль и призывает как можно быстрее с этим разобраться, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"Генсек в ужасе от этих новостей и попросил главу БАПОР Филиппа Лаззарини быстро расследовать это дело и обеспечить, чтобы любые сотрудники БАПОР, которые принимали участие или подстрекали к тому, что случилось 7 октября... были немедленно уволены и переданы для возможного уголовного преследования", - говорится в заявлении Дюжаррика.