Спикер палаты представителей осудил поддержку Байденом соглашения по границе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон подверг критике поддержку президентом США Джо Байденом подготовленного сенатом соглашения по границе, сообщило издание The Hill.

"Президент Байден ложно заявил, что ему нужно, чтобы Конгресс принял новый закон, позволяющий ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда", - написал Джонсон в соцсети Х.

В письме своим коллегам спикер заявил, что согласованный законопроект "умрет" по прибытии в палату представителей, возглавляемую республиканцами.

Как сообщалось, накануне Баден в распространенном Белым домом заявлении признал, что ситуация на границе страны не отвечает необходимым требованиям и согласился с тем, что необходим широкий комплекс реформ для обеспечения ее безопасности.

Администрация США и сенаторы от Демократической и Республиканской партий уже длительное время ведут переговоры о мерах для усиления охраны границы. По словам Байдена, "то, о чем велись переговоры, если это будет принято в качестве закона, станет самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границы, который когда-либо проводился в нашей стране".

Межпартийные разногласия внутри Конгресса усугубляются обострением отношений между федеральным правительством и властями штата Техас.

Верховный суд США ранее на этой неделе вынес решение в пользу президента, заявив, что Техас вышел за пределы своей юрисдикции, установив импровизированные проволочные заграждения на границе с Мексикой.

Техасский губернатор Грег Эббот назвал приток иммигрантов "вторжением" и обвинил главу государства в нарушении клятвы "добросовестно выполнять иммиграционные законы, принятые Конгрессом", утверждая, что право штата на самооборону "является высшим законом страны и заменяет любые федеральные законы, противоречащие ему".

Как отмечают СМИ, "республиканцы по всей стране снимают шляпы перед Эбботтом", о его поддержке заявили по меньшей мере 25 губернаторов-республиканцев. Спикер Джонсон заявил, что "палата представителей сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать (Эббота - ИФ)".

Как сообщалось, республиканцы в Конгрессе США потребовали ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для Украины и Израиля.

Ранее Байден провел встречу с лидерами Конгресса. Джонсон после встречи заявил: "Я сказал президенту то, что говорил в течение многих месяцев, а именно, что нам нужны перемены на границе, существенные изменения в политике".

"Американский народ испытывает (...) опасения по поводу нашего собственного внутреннего суверенитета, нашей безопасности", - отметил он, подчеркнув, что "мы должны настаивать (...) на том, чтобы граница была главным приоритетом".