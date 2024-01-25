Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти

Губернатор Техаса Грег Эботт на конференции, посвященной охране границ штата Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, намерен защищать южную границу штата силовыми ресурсами, находящимися у в его распоряжении, несмотря на позицию администрации Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Федеральное правительство нарушило соглашение между Соединенными Штатами и собственно штатами", - говорится в заявлении губернатора. "Исполнительная ветвь власти Соединенных Штатов имеет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, включая действующие сейчас законы об иммиграции. Президент Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их".

Он также обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков и предоставлении мигрантам "массового условно-досрочного освобождения".

Эботт добавил: "Джеймс Мэдисон, Александр Гамильтон и другие интеллектуалы, написавшие Конституцию США, предвидели, что штаты не должны оставаться на милость беззаконного президента, который ничего не делает, чтобы защитить штат от внешних угроз, таких как картели, переправляющие миллионы нелегальных иммигрантов через границу". Поэтому, по мнению губернатора, отцы-основатели наделили каждый штат правом осуществлять оборону границ.

Как именно Эботт намерен защищать штат, в заявлении не уточняется, хотя 23 января полиция Техаса приступила к восстановлению заграждений из колючей проволоки, которые были демонтированы по решению Верховного суда.

Ранее Верховный вынес решение в пользу администрации президента Байдена, разрешив федеральным офицерам уничтожить проволочные заграждения, установленные властями Техаса вдоль границы с Мексикой.

Губернатор Эбботт в настоящее время ведет несколько судебных тяжб с администрацией президента на почве миграционной политики. В частности, юристы штата отстаивают права Техаса на возведение собственных пограничных заграждений, не согласованных с Вашингтоном.