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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Трое военных США стали жертвами атаки беспилотников в Иордании. Согласно заявлению Центрального командования США, еще 25 военных получили ранения.

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за атаку с использованием беспилотников на американские военных на северо-востоке Иордании.

"Мы знаем, что ее (атаку) осуществили радикальные военизированные группировки, поддерживаемые Ираном, которые действуют в Сирии и Ираке", - говорится в заявлении американского лидера, опубликованном Белым домом.

Байден заверил, что США "без сомнений привлекут к ответственности тех, кто виновен" в этом нападении. "Мы продолжим борьбу с терроризмом", - добавил президент.

Джо Байден Ирак Иран США
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