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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Аммане заявили, что военная база США была атакована не с территории Иордании

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Представитель правительства Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что атака на американскую военную базу, расположенную в Королевстве, была осуществлена через границу с Сирией, сообщает Associated Press.

Агентство уточняет, что у США есть военная база Эт-Танф в сирийской провинции Хомс - примерно в 20 км от блокпоста Tower 22, который расположен уже на территории Иордании и служит логистическим хабом для американских сил в Сирии.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую баз на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 25 получили ранения.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что ответственность за эту атаку несут поддерживаемые Ираном военизированные формирования.

Иордания США Сирия Эт-Танф Tower 22
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