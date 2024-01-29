Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Задержаны подозреваемые в нападении на церковь в Стамбуле

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Турецкие власти задержали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле.

"Оба подозреваемых - иностранные граждане. Один из них из Таджикистана, а другой - русский, и мы предположили, что они связаны с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - цитируют местные СМИ заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

Отмечается, что властями были проведены рейды в более чем в 30 местах по всему Стамбулу, задержаны 47 человек, предположительно, причастных к стрельбе.

Нападение на церковь Святой Марии произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.

Турция Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пхеньян заявил об успешном испытании запущенных с подлодки крылатых ракет

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

В Аммане заявили, что военная база США была атакована не с территории Иордании

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле

Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле

В Финляндии стартовали президентские выборы

Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе

Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });