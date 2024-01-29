Задержаны подозреваемые в нападении на церковь в Стамбуле

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Турецкие власти задержали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле.

"Оба подозреваемых - иностранные граждане. Один из них из Таджикистана, а другой - русский, и мы предположили, что они связаны с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)", - цитируют местные СМИ заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

Отмечается, что властями были проведены рейды в более чем в 30 местах по всему Стамбулу, задержаны 47 человек, предположительно, причастных к стрельбе.

Нападение на церковь Святой Марии произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.