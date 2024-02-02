Суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после стрельбы в католической церкви, в том числе одного россиянина, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в X (Twitter).

Их подозревают в связях с запрещенной в России террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"). Девять человек отпущены на свободу.

Нападение на церковь Святой Марии в Стамбуле произошло утром 28 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы. В результате погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная террористическая организация "Исламское государство".