Проиранская группировка взяла ответственность за удары по базам США в Иордании и Сирии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Удары по военным США на иордано-сирийской границе стали ответом "Исламского сопротивления в Ираке" на действия Израиля в Газе - СМИ

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Атаки на ряд американских объектов вдоль иордано-сирийской границы стали ответом проиранского военизированного объединения "Исламское сопротивление в Ираке" на израильские действия в секторе Газа, сообщает CNN.

"Силы объединения нанесли в воскресенье удары беспилотниками в рамках своих усилий по сопротивлению американским оккупационным силам в Ираке и в ответ на массовые убийства Израилем нашего народа в Газе", - пишет телеканал, ссылаясь на заявление "Исламского сопротивления в Ираке".

Отмечается, что атаки были нацелены на четыре базы, три из которых находятся в Сирии.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 25 получили ранения.

Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за атаку на американских военных несут поддерживаемые Ираном военизированные формирования.

"Мы знаем, что ее осуществили радикальные военизированные группировки, поддерживаемые Ираном, которые действуют в Сирии и Ираке", - говорится в заявлении американского лидера, опубликованном Белым домом.

Байден заверил, что США "без сомнений привлекут к ответственности тех, кто виновен". Законодатели от Республиканской партии после гибели американских военных усиливают давление на Байдена с целью принятия ответных мер против Ирана, обвиняя президента в нерешительности и неспособности к действиям, пишет издание The Hill.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил: "Провальная ближневосточная политика администрации Байдена разрушила наше сдерживание противников на Ближнем Востоке. Нам нужна серьезная перезагрузка нашей ближневосточной политики, чтобы защитить интересы нашей национальной безопасности и восстановить сдерживание".

Председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс сказал, что Байдену "давно было необходимо привлечь террористический иранский режим и его экстремистских ставленников к ответственности" за их нападения на силы США и коалиции.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ обвинил Байдена в том, что он "поощряет Иран, отправляя им миллиарды, и терпит иранскую агрессию против наших военных".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хотя и не упомянул администрацию Байдена, но сказал, что США "должны послать кристально ясный сигнал по всему миру о том, что нападения на наши войска недопустимы".