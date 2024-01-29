Что случилось этой ночью: понедельник, 29 января

Десятки пострадавших после удара по базе США в Иордании, ЕС использует экономические угрозы для преодоления вето Венгрии на помощь Украине, ДТП возле посольства РФ в Сеуле

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



- США сообщили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании. Как заявили в проиранском объединении "Исламское сопротивления в Ираке", удары по американский базам вдоль границы Иордана и Сирии нанесены "в ответ на массовые убийства Израилем нашего народа в Газе".

- ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву. Планируется использовать большой государственный дефицит Венгрии, высокую инфляцию, слабую валюту и самый высокий в Евросоюзе уровень платежей по обслуживанию долга, пишет газета Financial Times, ознакомившаяся с соответствующим планом Брюсселя.



- Внедорожник въехал в пост охраны у посольства РФ в Южной Корее. В результате серьезные травмы получил дежуривший возле диппредставительства полицейский, его госпитализировали.

- Пхеньян заявил об успешном испытании крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31", запущенной с подлодки в воскресенье. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который руководил запуском, отметил стратегическую важность таких испытаний для "строительства мощных военно-морских сил".

- Финляндии предстоит второй тур президентских выборов, в который, по предварительным данным, вышли бывший премьер-министр Александр Стубб (Aleksander Stubb), заручившийся поддержкой 27,1% избирателей, и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto), набравший 25,7% голосов.