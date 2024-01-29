Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 января

Десятки пострадавших после удара по базе США в Иордании, ЕС использует экономические угрозы для преодоления вето Венгрии на помощь Украине, ДТП возле посольства РФ в Сеуле

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США сообщили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании. Как заявили в проиранском объединении "Исламское сопротивления в Ираке", удары по американский базам вдоль границы Иордана и Сирии нанесены "в ответ на массовые убийства Израилем нашего народа в Газе".

- ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву. Планируется использовать большой государственный дефицит Венгрии, высокую инфляцию, слабую валюту и самый высокий в Евросоюзе уровень платежей по обслуживанию долга, пишет газета Financial Times, ознакомившаяся с соответствующим планом Брюсселя.

- Внедорожник въехал в пост охраны у посольства РФ в Южной Корее. В результате серьезные травмы получил дежуривший возле диппредставительства полицейский, его госпитализировали.

- Пхеньян заявил об успешном испытании крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31", запущенной с подлодки в воскресенье. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который руководил запуском, отметил стратегическую важность таких испытаний для "строительства мощных военно-морских сил".

- Финляндии предстоит второй тур президентских выборов, в который, по предварительным данным, вышли бывший премьер-министр Александр Стубб (Aleksander Stubb), заручившийся поддержкой 27,1% избирателей, и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto), набравший 25,7% голосов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проиранская группировка взяла ответственность за удары по базам США в Иордании и Сирии

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

Пхеньян заявил об успешном испытании запущенных с подлодки крылатых ракет

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

В Аммане заявили, что военная база США была атакована не с территории Иордании

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле

Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });