МВД Киргизии получило от России почти 30 машин

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия передала МВД Киргизии 28 автомобилей в рамках оказания материально-технической помощи, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в Бишкеке.

"Состоялась церемония передачи 28 автомобилей, закупленных в рамках соглашения между МВД России и МВД Киргизии об оказании финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

Российский посол в Киргизии Николай Удовиченко в ходе церемонии передачи техники сообщил, что противодействие незаконному обороту наркотиков является одной из приоритетных задач в области обеспечения безопасности России и Киргизии.

"Уверен, что переданная техника будет способствовать укреплению потенциала по борьбе с наркотрафиком на территории Киргизии и в границах евразийских интеграционных объединений", - сказал Удовиченко, слова которого приводит пресс-служба.

По данным киргизского правительства, согласно соглашению об оказании финансовой и материально-технической помощи между МВД России и МВД Киргизии предусмотрена безвозмездная помощь в размере 627 млн рублей в течение 2024-2025 гг.