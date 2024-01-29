Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

МВД Киргизии получило от России почти 30 машин

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия передала МВД Киргизии 28 автомобилей в рамках оказания материально-технической помощи, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в Бишкеке.

"Состоялась церемония передачи 28 автомобилей, закупленных в рамках соглашения между МВД России и МВД Киргизии об оказании финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

Российский посол в Киргизии Николай Удовиченко в ходе церемонии передачи техники сообщил, что противодействие незаконному обороту наркотиков является одной из приоритетных задач в области обеспечения безопасности России и Киргизии.

"Уверен, что переданная техника будет способствовать укреплению потенциала по борьбе с наркотрафиком на территории Киргизии и в границах евразийских интеграционных объединений", - сказал Удовиченко, слова которого приводит пресс-служба.

По данным киргизского правительства, согласно соглашению об оказании финансовой и материально-технической помощи между МВД России и МВД Киргизии предусмотрена безвозмездная помощь в размере 627 млн рублей в течение 2024-2025 гг.

Киргизия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 января

Проиранская группировка взяла ответственность за удары по базам США в Иордании и Сирии

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

Пхеньян заявил об успешном испытании запущенных с подлодки крылатых ракет

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

В Аммане заявили, что военная база США была атакована не с территории Иордании

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });