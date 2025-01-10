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В Киргизии поэтапно легализуют автомобили с иностранными номерами

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о поэтапной легализации автомобилей с иностранными номерами, сообщила его пресс-служба.

Указ "О мерах по легализации транспортных средств" принят в целях обеспечения прозрачности процесса приобретения движимого имущества и гарантий его сохранности для добросовестных владельцев автотранспортных средств, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств и устранения правовой неопределенности.

Правительству поручено в двухмесячный срок урегулировать процедуру, а в шестимесячный период провести поэтапную легализацию. В первую очередь будут легализованы машины, имеющие правоустанавливающие документы.

Министерству экономики и коммерции поручено разработать проект постановления о временном запрете на ввоз кузовов автотранспортных средств, за исключением ввозимых в рамках реализации международных договоров, вступивших в силу.

Ранее Государственная таможенная служба призвала граждан республики не приобретать транспортные средства, состоящие на регистрационном учете в Абхазии.

Глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев назвал авто из Абхазии и Армении опасными и сообщил о планах ввести контроль.

"В Киргизии около 15 тысяч автомобилей из Армении и Абхазии, 90 процентов из них имеют правый руль. Такие машины не только незаконны, но и создают угрозу для жизни граждан, становясь причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Мы намерены ужесточить контроль и принять меры в отношении незаконно ввезенных автомобилей. Ни одна такая машина не должна находиться на дорогах страны", - отметил Ташиев на совещании по вопросам незаконного ввоза автомобилей.

Садыр Жапаров ГКНБ Абхазия Киргизия Армения Камчыбек Ташиев
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