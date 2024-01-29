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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Ryanair резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в третьем квартале 2024 финансового года зафиксировала падение чистой прибыли из-за роста расходов на топливо и понизила верхнюю границу прогнозного диапазона для этого показателя на текущий фингод.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за три месяца, завершившиеся 31 декабря, составила 15 млн евро по сравнению с 211 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 17%, до 2,7 млрд евро с 2,31 млн евро.

За прошлый квартал Ryanair перевезла 41,4 млн пассажиров против 38,4 млн годом ранее, но коэффициент загруженности самолетов снизился на 1 процентный пункт, до 92%.

Компания понизила верхнюю границу прогнозного диапазона на текущий финансовый год и ожидает чистую прибыль в размере 1,85-1,95 млрд евро против ранее планировавшихся 1,85-2,05 млрд евро. За фингод авиаперевозчик рассчитывает перевезти 183,5 млн пассажиров, на 9% больше, чем годом ранее.

Капитализация Ryanair за последние три месяца выросла примерно на треть и составляет 21,4 млрд евро.

Ryanair
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