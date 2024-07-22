Поиск

Ryanair сократила квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, зафиксировала снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале в 1,8 раза в связи с ростом расходов и уменьшением цен на авиабилеты.

Компания предупредила, что во втором финквартале стоимость авиабилетов будет "существенно ниже", чем годом ранее.

В апреле-июне чистая прибыль Ryanair составила 360 млн евро против 662,9 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял 547 млн евро.

Цены на авиперевозки в минувшем квартале были на 15% ниже, чем в тот же период предыдущего года. Это нивелировало рост объема пассажирских перевозок и привело к небольшому сокращению выручки Ryanair. Всего авиакомпания перевезла 55,5 млн пассажиров в первом финквартале - на 10% больше, чем годом ранее.

Квартальная выручка авиаперевозчика уменьшилась на 1%, до 3,63 млрд евро при среднем прогнозе экспертов в 3,86 млрд евро.

Операционные расходы Ryanair выросли на 11%, в том числе, из-за отсрочки поставок самолетов Boeing Co. (SPB: BA)

"Хотя спрос на второй финквартал был высоким, уровень цен оказался более низким, чем прогнозировалось, - говорится в пресс-релизе Ryanair. - Теперь мы ожидаем, что во втором финквартале цены будут существенно ниже, чем прошлым летом",

Ранее в компании предполагали, что цены на авиперевозки будут на уровне прошлого года или немного выше.

Акции Ryanair подешевели на 14,6% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 26%.

Ryanair Boeing Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Haval возобновил производство автомобилей под Тулой после корпоративного отпуска

"КАМАЗ" возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Brent подорожала до $83,08 за баррель

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 июля снизится на 13,5%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 июля снизится на 13,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });