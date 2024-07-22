Ryanair сократила квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, зафиксировала снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале в 1,8 раза в связи с ростом расходов и уменьшением цен на авиабилеты.

Компания предупредила, что во втором финквартале стоимость авиабилетов будет "существенно ниже", чем годом ранее.

В апреле-июне чистая прибыль Ryanair составила 360 млн евро против 662,9 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял 547 млн евро.

Цены на авиперевозки в минувшем квартале были на 15% ниже, чем в тот же период предыдущего года. Это нивелировало рост объема пассажирских перевозок и привело к небольшому сокращению выручки Ryanair. Всего авиакомпания перевезла 55,5 млн пассажиров в первом финквартале - на 10% больше, чем годом ранее.

Квартальная выручка авиаперевозчика уменьшилась на 1%, до 3,63 млрд евро при среднем прогнозе экспертов в 3,86 млрд евро.

Операционные расходы Ryanair выросли на 11%, в том числе, из-за отсрочки поставок самолетов Boeing Co. (SPB: BA)

"Хотя спрос на второй финквартал был высоким, уровень цен оказался более низким, чем прогнозировалось, - говорится в пресс-релизе Ryanair. - Теперь мы ожидаем, что во втором финквартале цены будут существенно ниже, чем прошлым летом",

Ранее в компании предполагали, что цены на авиперевозки будут на уровне прошлого года или немного выше.

Акции Ryanair подешевели на 14,6% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 26%.