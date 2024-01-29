Georgian Airways с апреля начнет выполнять рейсы между Батуми и Москвой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Грузинская авиакомпания Georgian Airways со 2 апреля будет выполнять прямые авиарейсы между Батуми и Москвой, сообщается в понедельник на сайте авиакомпании.

Отмечается, что стоимость авиабилета составит $300, рейсы будут выполняться три раза в неделю в аэропорт Внуково.

Президент России Владимир Путин с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для Грузии и снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые авиарейсы в страну.