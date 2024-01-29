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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Инвесторы Shein продают акции в частных сделках из расчета оценки в $45 млрд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Инвесторы онлайн-ритейлера одежды Shein пытаются продать акции компании в рамках частных сделок исходя из ее оценки в $45-55 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это существенно ниже $66 млрд, в которые Shein была оценена в ходе инвестраунда, состоявшегося в мае 2023 года.

Источники агентства отмечают, что и при такой цене продавцам сложно найти покупателей. Это повышает вероятность того, что оценка Shein продолжит снижаться.

Shein была создана в Китае в 2008 году, в настоящее время она базируется в Сингапуре. В 2022 году компания оценивалась в $100 млрд, что превышало совокупную рыночную стоимость европейских гигантов отрасли Hennes & Mauritz (H&M) и Inditex, владеющей сетью магазинов Zara.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Shein подала заявку на проведение IPO в США и рассчитывает на оценку в $80-90 млрд.

Стоимость акций компаний в рамках частных транзакций зачастую не соответствует уровням, которых они достигают на открытом рынке, однако она служит барометром интереса инвесторов.

По данным Bloomberg, акции Shein во втором квартале 2023 года продавались в ходе частных сделок исходя из стоимости компании в $50-60 млрд, а ближе к концу года – исходя из оценки в $45-55 млрд.

Снижение привлекательности компании для инвесторов может быть следствием усиления конкуренции в секторе, в том числе из-за быстрого развития китайской платформы электронной коммерции PDD Holdings Inc. – прямого конкурента Shein.

Кроме того, ряд крупных брендов, включая Uniqlo, принадлежащую Fast Retailing Co., а также H&M обвинили Shein в нарушении авторских прав.

Shein
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