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Ритейлер Shein получил более 90 исков в США из-за нарушений авторских прав

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein, планирующий IPO на американской бирже, обвиняется во множественных нарушениях авторских прав, пишет Financial Times.

По подсчетам издания, по меньшей мере 93 дизайнера и компании подали иски против Shein в суды США с 2018 года. Только в 2023 году было подано 30 новых исков.

Глобальные гиганты розничной торговли Hennes & Mauritz (H&M) и Fast Retailing, владеющая брендом Uniqlo, подали иски против Shein в Гонконге и Японии соответственно.

Shein была создана в Китае в 2008 году, сейчас она базируется в Сингапуре. В 2022 году компания оценивалась в $100 млрд, что превышало совокупную рыночную стоимость H&M и Inditex, владеющей сетью магазинов Zara.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Shein подала заявку на проведение IPO в США и рассчитывает на оценку в $80-90 млрд.

Компания продает одежду по очень низким ценам, она неоднократно подвергалась критике в связи с тем, что ее поставщики копируют дизайн изделий других производителей.

Shein при этом говорит, что "очень серьезно относится ко всем заявлениям о нарушении авторских прав" и "постоянно инвестирует в улучшение процесса проверки", отмечает FT.

Сингапур США Uniqlo Zara Китай Shein H&M
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