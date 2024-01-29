МВД Литвы наметило на три года 57 учений по гражданской обороне

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В ближайшие три года в Литве планируется провести 57 учений по гражданской обороне государственного уровня для реагирования на возможные нападения, гибридные и военные угрозы, сообщили в МВД республики.

В запланированном трехлетнем цикле учений примут участие министерства, государственные и муниципальные учреждения, представители неправительственных организаций, международных гуманитарных организаций, хозяйствующих субъектов и общественности.

"Мы живем в напряженной геополитической обстановке. Ответственные учреждения должны быть готовы обеспечить безопасность государства в случае возникновения различных угроз, таких как террористические атаки на стратегические объекты, попытки незаконного пересечения государственной границы, а также в случае военной агрессии", - заявила глава МВД Агне Билотайте.

В 2024 году в ходе учений будут отработаны действия субъектов системы гражданской обороны в случае ядерной аварии на Белорусской АЭС. Также в этом году Национальный центр управления кризисными ситуациями (НЦУКС) проверит устойчивость сил гражданской обороны и их действия в случае террористической атаки на критически важную инфраструктуру страны, имитируя нарушения в системах электро- и топливоснабжения, электронной связи.

В ходе следующих запланированных учений НЦУКС оценит действия властей в сценарии массового перемещения людей через территорию Литвы из Латвии и Эстонии.

Полиция Литвы планирует провести учения и пересмотреть алгоритмы действий в случае возможных террористических атак в общественных местах, а Служба охраны государственной границы - учения в случае возможного массового притока иностранцев.

Департамент противопожарной охраны и спасения проверит, как будет проходить эвакуация населения города Вильнюса и других самоуправлений на границе с Белоруссией в случае военной угрозы.

Министерству образования, науки и спорта поручено оценить, как будут работать алгоритмы реагирования в случае возможной гибридной атаки на учебные заведения.

Национальный центр кибербезопасности проведет функциональные учения по кибератаке на управляющие государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.