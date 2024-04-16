Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Литве начинается серия учений с участием более 20 тысяч военных

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Литве начинается серия интенсивных учений, в которых примут участие более 20 тысяч литовских и союзных военных, тысячи единиц военной техники, заявил журналистам командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис.

"Интенсивность как учений по коллективной обороне, так и наших национальных учений этой весной очень высока, - сказал он. - По примерным подсчетам, в учениях примут участие около 20 тысяч как литовских военных, так и союзных сил".

Первые учения - Saber Strike - начнутся 19 апреля и продлятся до середины следующей недели. Около 600 американских военных и 120 единиц колесной техники будут переброшены из Польши и проведут учения по боевой стрельбе совместно с подразделениями Сухопутных войск Литовской армии и дислоцированным в стране батальоном США.

Параллельно на следующей неделе начнутся и продолжатся до конца мая масштабные учения германской армии Grand Quadriga 2024, в ходе которых более 3 тысяч немецких военнослужащих и 200 единиц военной техники будут переброшены на полигоны в Пабраде (под Вильнюсом) и в Казлу-Руде (под Каунасом). Среди них - танки Leopard, боевые машины пехоты Puma и Boxer.

В мае пройдут учения Immediate Response, в ходе которых армия США совместно с артиллеристами литовской армии проведет первую боевую стрельбу в Балтийское море из системы залпового огня ракет HIMARS, сообщил Рупшис.

Отмечается, что эти учения являются частью маневров Steadfast Defender 24, крупнейших учений НАТО со времен "холодной войны". В них принимают участие более 90 тысяч военных из 32 стран.

HIMARS Балтийское море НАТО США Литва Вальдемарас Рупшис Steadfast Defender
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

РФ не получала от Франции приглашения на 80-летие высадки союзников в Нормандии

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

Что случилось этой ночью: вторник, 16 апреля

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела по импичменту

Полиция в Тбилиси задержала 14 демонстрантов

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });