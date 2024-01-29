Итальянский регулятор заподозрил ChatGPT в нарушении законов ЕС о защите данных

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Итальянский регулятор в области защиты данных (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) подал жалобу на американскую компанию OpenAI в связи с предполагаемым нарушением европейского законодательства. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на заявление надзорного органа.

Куда подана жалоба, не уточняется.

По итогам начавшегося в марте прошлого года расследования регулятор пришел к выводу, что разработанный компанией чат-бот ChatGPT, возможно, нарушил законодательство ЕС о защите персональных данных, отмечает MarketWatch.

В 2023 году итальянский надзорный орган временно запретил ChatGPT.