Глава OpenAI ведет переговоры о привлечении $5-7 трлн на проект в области ИИ-чипов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского технологического стартапа OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами о финансировании проекта, который может потребовать $5-7 трлн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Проект в числе прочего предполагает наращивание мировых мощностей по производству чипов и их потенциала для работы с искусственным интеллектом (ИИ). OpenAI - разработчик популярного ИИ-чатбота ChatGPT.

Диалог с инвесторами, включая правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направлен на устранение ограничений для роста бизнеса компании, таких как дефицит дорогих ИИ-чипов для обучения больших языковых моделей, которые лежат в основе ChatGPT и других ИИ-инструментов, отмечает газета.

Для сравнения: план президента США Джо Байдена по расширению производства чипов в стране предусматривает гораздо более скромное финансирование - $52 млрд.

Между тем расчетная годовая выручка OpenAI (доходы за предшествующий месяц, умноженные на 12) в декабре 2023 года достигла $2 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с финансами стартапа источники. По их данным, компания полагает, что в 2025 году показатель может вырасти более чем вдвое.

По данным технологического издания The Information, в октябре расчетная годовая выручка OpenAI составляла $1,3 млрд.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская ИИ-лаборатория, а в 2020 году открыла бизнес-подразделение, после чего стала коммерческим гигантом, пишет FT.

Компания может стать одной из немногих в Кремниевой долине, кто в первые десять лет существования отчитался о выручке в $1 млрд, отмечает британская газета. В частности, к таким компаниям относятся Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

В ноябре прошлого года сообщалось, что крупные инвесторы OpenAI в рамках планируемой продажи акций ее сотрудниками рассчитывают на оценку компании на уровне $86 млрд.