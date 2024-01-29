Поставки российского газа в Турцию в ноябре достигли максимума за 20 месяцев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Турция в ноябре 2023 года суммарно импортировала 4,434 млрд куб. м природного газа (по трубопроводам и в виде СПГ), что на 8% больше, чем за ноябрь 2022 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Импорт растет второй месяц подряд после 18 месяцев непрерывного снижения.

Частные импортеры - Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji - вместе закупили 585 млн куб. м.

Энергетический рынок

В ноябре в стране температура воздуха была значительно выше климатической нормы, что позволяло потребителям тратить меньше ресурсов на отопление. Декабрь также выдался довольно теплый.

Потребление электроэнергии выросло на 3% по отношению к ноябрю 2022 года. В составе энергетического микса произошел рост на треть выработки гидроэлектростанций, 12-процентный рост выработки ветроэлектростанций при стабильной загрузке газовых ТЭЦ (-2%) и 5-процентном снижении угольной генерации.

Общее потребление газа в Турции сократилось на 5%, до 3,408 млрд куб. м. Потребление в энергетике стабильно на уровне 990 млн куб. м, использование газа в секторе ЖКХ упало на 26% - до 756 млн куб. м.

Поставки

Импорт трубопроводного газа в ноябре вырос на 52% - до 3,572 млрд куб. м (после 2,353 млрд куб. м годом ранее).

Из РФ - от "Газпрома" - Турция получила в ноябре 2,203 млрд куб. м трубопроводного газа, что более чем в три раза больше, чем за ноябрь 2022 года (746 млн куб. м). Также в страну пришел один танкер с российским СПГ. Кроме того, был принят один перегруженный танкер из Франции (на терминалах которой может осуществляться перевалка в том числе российского СПГ).

Поставки российского газа увеличивались пятый месяц подряд. Объем подтверждённых поставок российского газа (2,303 млрд куб. м) - максимальный за последние 20 месяцев, с марта 2022 года.

Азербайджан поставил 686 млн куб. м (-9%). Импорт иранского газа постепенно приходит в норму - 683 млн куб. м, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Суммарно закупки СПГ в ноябре 2023 упали в два раза - до 862 млн куб. м. Поставки этого вида топлива в Турцию осуществлял Алжир по долгосрочному контракту; три спотовых груза пришли из США, России и Франции.