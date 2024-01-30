Турция осенью сохраняла импорт нефти на уровне близком к 3 млн тонн в месяц

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Турция в ноябре 2023 года импортировала 2,97 млн тонн нефти, что всего на 0,8% больше, чем в октябре, но на 12,6% больше ноября 2022 года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Третий месяц подряд страна сохраняет ежемесячный импорт нефти на стабильном уровне, близком к 3 млн тонн. В сентябре Турция импортировала 2,96 млн тонн, в октябре - 2,94 млн тонн.

Импорт нефти из России вырос в 1,5 раза, до 1,65 млн тонн. Саудовская Аравия нарастила поставки на 35,3%, до 186,5 тысячи тонн. Ирак снизил экспорт нефти в Турцию в 1,8 раза, до 481,7 тысячи тонн, Казахстан - на 23,9%, до 421,3 тысячи тонн.

Всего за первые одиннадцать месяцев 2023 года было импортировано 28,5 млн тонн нефти, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Импорт дизтоплива в Турцию в ноябре составил 783 тысячи тонн, что на 15,4% меньше, чем в октябре, и на 14,8% меньше результата октября 2022 года. На Россию пришлось 592 тысячи тонн (снижение на 17,2% м/м), на Грецию - 51 тысяча тонн (рост на 31,3% м/м), на Израиль - 43 тысячи тонн (против 3 тысяч тонн в октябре), на Индию - 38 тысяч тонн (снижение в 3,5 раза м/м).