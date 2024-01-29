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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Несколько человек погибли в Дамаске из-за авиаударов Израиля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Израиль нанес несколько авиаударов на юге Дамаска, в результате которых несколько человек погибли, передает в понедельник агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

"Примерно в 13:00 в понедельник сионистский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по нескольким объектам на юге Дамаска", - сказал собеседник агентства.

По его информации, удары причинили серьезный материальный ущерб.

Дамаск Израиль Сирия
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