Несколько человек погибли в Дамаске из-за авиаударов Израиля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Израиль нанес несколько авиаударов на юге Дамаска, в результате которых несколько человек погибли, передает в понедельник агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

"Примерно в 13:00 в понедельник сионистский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по нескольким объектам на юге Дамаска", - сказал собеседник агентства.

По его информации, удары причинили серьезный материальный ущерб.