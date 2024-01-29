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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе
Фото: Mohammed Talatene/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Переговоры по урегулированию кризиса вокруг сектора Газа с участием глав разведок США, Израиля, Египта и премьера Катара, стартовавшие в минувший уикенд в Париже, продолжатся на этой неделе, пишет The Times of Israel. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвал итоги парижских переговоров конструктивными.

Во встрече принимали участие премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, директор ЦРУ Уильям Бернс, главы израильской разведки "Моссад" и службы внутренней безопасности ШАБАК Давид Барнеа и Ронен Бар, а также спецпосланник по освобождению заложников израильский генерал Ницан Алони и шеф египетской разведки Аббас Камель. Они обсуждали формулу освобождения всех удерживаемых группировкой ХАМАС заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня в Газе.

В офисе Нетаньяху отметили, что "еще остаются существенные расхождения, которые стороны будут обсуждать в ходе дополнительных встреч на этой неделе".

По данным американских источников газета, обсуждаемая сделка предусматривает два этапа - на первом стороны на 30 дней прекращают боевые действия с тем, чтобы ХАМАС освободил остающихся у него в заложниках стариков, женщин и раненых израильтян.

В ходе второй фазы перемирия ХАМАС должен отпустить израильских солдат и мужчин из числа гражданских лиц.

Американские чиновники понимают, что этот план не остановит войну в Газе, но он может заложить основу для длительного решения конфликта в анклаве, пишет The Times of Israel. Израильские чиновники, в свою очередь, заявляют, что цель четырехсторонних переговоров - найти формулу, которая бы позволила вывести ситуацию из тупика, отмечает издание.

Сейчас, по его информации, ХАМАС настаивает не только на том, чтобы Израиль полностью прекратил военную операцию в Газе и вывел оттуда войска, но и на международных гарантиях того, что радикальное движение останется у власти в анклаве. Израиль же рассматривает прекращение военной операции в Газе сейчас как "красную линию".

"Мы надеемся, что сможем добиться прорыва, который даст импульс реальным переговорам о достижении долгосрочных договоренностей - заявил израильский источник газеты. - Пока же условия не позволяют это сделать из-за отсутствия общих рамок договоренностей".

Израильские источники также подчеркивают, что Египет и Катар должны быть более креативными в решении проблем, а не ограничиваться ролью канала для передачи информации между воюющими сторонами.

По данным израильской стороны, в Газе остаются 132 из захваченных ХАМАС заложников, причем не все они живы. Армия обороны Израиля подтвердила смерть 28 заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Израиль Катар США ХАМАС Газа
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