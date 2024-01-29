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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

NBC сообщил о согласовании новой сделки по освобождению заложников ХАМАС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, возможная сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся в плену ХАМАС американских и израильских заложников, в первую очередь женщин и детей. Освобождение заложников будет сопровождаться поэтапными паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в сектор Газа. Условия соглашения предусматривают освобождение палестинских заключенных в Израиле.

Проект соглашения в понедельник передадут ХАМАС, представители которой не участвовали в переговорах в Париже.

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря. По данным израильской стороны, в Газе остаются 132 из захваченных 7 октября заложников, причем не все они живы. Армия обороны Израиля подтвердила смерть 28 заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Катар Египет Газа США ХАМАС Израиль
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