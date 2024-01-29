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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Председатель ЕК призвала больше инвестировать в чистую энергетику в Африке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Международные инвесторы вкладывают мало средств в экологически чистую энергетику в Африке, но этот континент богат условиями для получения таких энергоресурсов, заявила на саммите Италия-Африка председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это наводит на очевидные размышления, учитывая огромный потенциал Африки с точки зрения условий получения чистой энергии. В Африке есть достаточное пространство, ветер, солнце, и это лишь некоторые из факторов. Чего ей не хватает, так это инфраструктуры. Но вместе мы можем изменить это", - сказала она.

По ее словам, сейчас лишь 2% подобных мировых инвестиций приходится на Африку. При росте инвестиций Африка "сможет не только производить достаточно чистой энергии для обеспечения потребностей Африканского континента, но и получать доходы от ее экспорта". В связи с этим она упомянула начало подготовки к прокладке первого подводного электрического кабеля, соединяющего Северную Африку с Италией и остальной Европой.

Председатель ЕК также сообщила, что новый Европейский водородный банк (European Hydrogen Bank) теперь открыт и для африканских производителей.

"Это означает появление хороших рабочих мест, энергетики и энергетической безопасности как для Африки, так и для Европы", - констатировала фон дер Ляйен.

В Риме 29 яынваря проходит встреча на высшем уровне с руководителями африканских стран: в саммите участвуют представители 25 государств, а также делегации ООН и международных финансовых организаций. В ходе саммита премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала план помощи Африке в обмен на эффективное сотрудничество в области урегулирования миграции.

Главной инициативой на саммите является "план Маттеи", названный так в память об основателе итальянской нефтегазовой компании Eni Энрико Маттеи, выступившего в 50-х годах за развитие сотрудничества с африканскими странами, помогая им разрабатывать свои природные ресурсы.

По словам Мелони, "план Маттеи" может предусматривать выделение для начала более 5,5 млрд евро в "кредитах, субсидиях и гарантиях". Премьер не уточнила, на сколько лет рассчитана эта сумма.

Африка Италия Рим Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Джорджа Мелони
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