Акционеры попросили Nestle снизить долю продаж нездоровой продукции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Группа акционеров швейцарской Nestle, крупнейшего поставщика продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, предложила включить в повестку годового собрания акционеров компании пункт о снижении доли нездоровых продуктов в ее объемах продаж, пишет Financial Times.

В частности, институциональные инвесторы c активами под управлением в общей сложности на $1,68 трлн, включая Legal & General Investment Management (LGIM), Candriam и La Francaise, просят Nestle установить цель по снижению этого показателя, которая соответствовала бы международным стандартам. Свой призыв они обосновывают регуляторными и репутационными рисками, а также растущими опасениями в отношении здоровья населения.

"Поскольку Nestle уже длительное время не может сформулировать план смещения акцента продаж на более здоровые продукты питания, обеспокоенным инвесторам не оставалось ничего, кроме как вынести вопрос на обсуждение в рамках апрельского годового собрания акционеров", - заявила Кэтрин Хауарт, руководитель некоммерческой инвесткомпании ShareAction. НКО - лидер акционеров-инициаторов предложения.

В 2023 году Nestle представила новые цели в области здоровья, пообещав увеличить долю реализации "более питательных" продуктов до 50% к 2030 году.

Однако инициаторы предложения указывают на то, что эта цель согласуется с общими целями роста компании и поэтому не будет способствовать снижению продаж нездоровой продукции.

По их словам, эта цель включает товары, не имеющие пищевой ценности, в частности кофе, в связи с чем "Nestle может достичь своей цели в области здоровья просто за счет увеличения продаж кофе" и товаров из своего портфеля специализированного питания, куда входит детское питание.

"Они включили в цель специализированное питание, и для нас это проблема, - сказала FT старший глобальный менеджер по вопросам ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления) в LGIM Мария Ларссон-Ортино. - В некоторой степени они играют здесь в серой зоне".