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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Блинкен объявил о самом масштабном саммите НАТО со времен холодной войны

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Саммит НАТО в Вашингтоне станет самым масштабным со времен холодной войны, на нем обсудят способы реагирования на основные угрозы для альянса, а также многолетний план его деятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Для нас большая честь принять исторический саммит НАТО в Вашингтоне в июле. Я думаю, это будет самый грандиозный саммит с конца холодной войны. Он продемонстрирует адаптацию НАТО к новым вызовам и новым угрозам", - сказал Блинкен, выступая в Госдепе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он добавил, что также на саммите уделят особое внимание усилиям альянса по реагированию на эти угрозы.

По словам Блинкена, на саммите НАТО обсудят перспективы альянса на следующие 75 лет. Он отметил, что НАТО продемонстрирует, что уже сделала для того, чтобы быть незаменимой для обороны и безопасности стран-союзников.

Саммит НАТО в Вашингтоне будет посвящен 75-летию альянса. Он состоится в июле 2024 года.

Энтони Блинкен НАТО Вашингтон США
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