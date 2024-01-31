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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Страны-члены НАТО разошлись во мнениях по принятию Украины в альянс

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Стремление Украины и ее восточноевропейских сторонников добиться официального приглашения Киева в НАТО на предстоящем в июле в Вашингтоне саммите альянса сталкиваются с серьезным противодействием со стороны Соединенных Штатов и Германии, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на многочисленные источники.

"Киев пользуется поддержкой восточноевропейских стран, уже входящих в военный альянс, включая Польшу и страны Балтии (...). Тем не менее, другие западные официальные лица НАТО, в основном в Вашингтоне и Берлине, считают, что еще слишком рано начинать процесс принятия Украины пока она все еще ведет войну против России", - говорится в публикации.

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Последние считают, что слишком поспешное вступление Украины в блок "может спровоцировать полномасштабный конфликт между НАТО и Россией (...), а на фоне этих дебатов вырисовывается перспектива, что конфликт России и НАТО перерастет в ядерный", пишет журнал.

Вашингтон и Берлин являются главными донорами военной и экономической помощи Украине. Официальные лица в обеих странах "настаивают на том, что Украина в конечном итоге должна вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс".

По их мнению, в ближайшее время "следует сосредоточить внимание на продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов для продолжения борьбы с Россией в ближайшей перспективе", пишет издание.

Foreign Policy отмечает, что вопрос о членстве Украины в НАТО является главным пунктом повестки дня визита и встреч генсека альянса Йенса Столтенберга с высшими должностными лицами администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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