Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области

Есть погибшие и пострадавшие

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В поселке Ботакара Карагандинской области в ночь на вторник в результате взрыва газа обрушился двухэтажный многоквартирный дом, сообщило госагентство "Казинформ".

Как уточнили в областном департаменте ЧС, газовый баллон взорвался в квартире на втором этаже. Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже.

Спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона.

"Двое детей отпущены на амбулаторное лечение, один ребенок доставлен в областную детскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии. Из двух взрослых пациентов один находится в крайне тяжёлом состоянии (80% ожогов), второй - в удовлетворительном. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По информации департамента, в работах были задействованы 139 человек и 32 единицы техники. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.