Что случилось этой ночью: вторник, 30 января

В ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ, Москва первой создаст региональный сегмент ЕБС, США готовят ответ Ирану на атаку базы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Постпреды ЕС согласились использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС. Соответствующее предложение ЕК подготовила в декабре 2023 г.

- Минцифры предложило создать региональный сегмент Единой биометрической системы в Москве. Зарегистрировать биометрию можно будет в городском приложении. Также пользователь сможет дать согласие на использование биометрии через приложение "Госуслуги Биометрия".

- Израиль и ХАМАС существенно приблизились к новой сделке по освобождению заложников, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, сделка предусматривает прекращение боев на длительный период, что позволит освободить больше заложников и доставить больше помощи.

- Байден приказал подготовить силовой ответ Ирану на атаку базы США в Иордании, сообщила газета Politico. В числе вариантов Пентагон рассматривает нанесение ударов по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или по иранскому персоналу в Сирии или Ираке.

- В поселке Ботакара Карагандинской области из-за взрыва газа обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Два человека погибли, пятеро пострадали. Среди пострадавших трое детей.

- Северная Корея осуществила запуск нескольких крылатых ракет у западного побережья, сообщило "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.