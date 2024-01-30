Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Что случилось этой ночью: вторник, 30 января

В ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ, Москва первой создаст региональный сегмент ЕБС, США готовят ответ Ирану на атаку базы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Постпреды ЕС согласились использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС. Соответствующее предложение ЕК подготовила в декабре 2023 г.

- Минцифры предложило создать региональный сегмент Единой биометрической системы в Москве. Зарегистрировать биометрию можно будет в городском приложении. Также пользователь сможет дать согласие на использование биометрии через приложение "Госуслуги Биометрия".

- Израиль и ХАМАС существенно приблизились к новой сделке по освобождению заложников, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, сделка предусматривает прекращение боев на длительный период, что позволит освободить больше заложников и доставить больше помощи.

- Байден приказал подготовить силовой ответ Ирану на атаку базы США в Иордании, сообщила газета Politico. В числе вариантов Пентагон рассматривает нанесение ударов по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или по иранскому персоналу в Сирии или Ираке.

- В поселке Ботакара Карагандинской области из-за взрыва газа обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Два человека погибли, пятеро пострадали. Среди пострадавших трое детей.

- Северная Корея осуществила запуск нескольких крылатых ракет у западного побережья, сообщило "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области

Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области

Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану

Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану
Военная операция на Украине

В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ

ЕС изучает требования Венгрии ужесточить контроль над средствами для Украины

Карла III выписали из больницы

Обострение палестино-израильского конфликта

NBC сообщил о согласовании новой сделки по освобождению заложников ХАМАС

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });