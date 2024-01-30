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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила мозговой имплантат человеку

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила мозговой имплантат человеку
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская нейронаучная компания Илона Маска Neuralink провела свою первую операцию по вживлению человеку мозгового имплантата, сообщил Маск в своей соцсети X (бывшая Twitter).

"Вчера первый человек получил имплантат от @Neuralink, восстановление пациента идет хорошо", - написал он в понедельник.

По словам Маска, первый продукт Neuralink называется Telepathy ("Телепатия") и позволяет с помощью мыслей управлять телефоном или компьютером, а через них - практически любым устройством. Первыми его обладателями станут те, кто не может двигать конечностями.

Neuralink Илон Маск
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