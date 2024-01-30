В ХАМАС заявили, что изучают предложение о перемирии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Лидер политбюро группировки ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение получило предложение о перемирии в секторе Газа и изучает его, сообщает The Times of Israel.

Хания отметил, что приоритетом группировки является окончание военной операции Израиля и военных действий в секторе Газа и вывод израильских сил из анклава.

Он также сообщил, что отправится в Каир на переговоры о предложении по перемирию.

В понедельник премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что при посредничестве Дохи удалось достичь прогресса в переговорах вокруг ситуации в секторе Газа.

По словам катарского премьера, нынешняя фаза переговоров "может привести к постоянному прекращению огня в будущем". Он отметил, что "достигнут прогресс в создании условий для решения, в частности, вопроса обмена заключенными".

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.