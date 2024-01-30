В Катаре отметили прогресс в переговорах по ситуации в секторе Газа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что при посредничестве Дохи удалось достичь прогресса в переговорах вокруг ситуации в секторе Газа, сообщают во вторник ближневосточное СМИ.

По словам катарского премьера, нынешняя фаза переговоров "может привести к постоянному прекращению огня в будущем". Он отметил, что "достигнут прогресс в создании условий для решения, в частности, вопроса обмена заключенными".

"Мы выступаем посредниками, мы стараемся преодолеть разногласия. Но мы не можем навязывать ни одной из сторон позицию, потому что у нас нет влияния ни на кого", - добавил премьер Катара.

Он подчеркнул, что Катар намерен продолжать играть роль посредника, но указал, что интенсификация боевых действий затрудняет процесс.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.