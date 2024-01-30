UPS сократит 12 тыс. рабочих мест

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) планирует принять меры для снижения расходов, которые приведут к сокращению порядка 12 тыс. рабочих мест.

UPS сделает два "важных шага", чтобы оптимизировать операции и сфокусироваться на ключевых сферах роста. Об этом заявила главный исполнительный директор компании Кэрол Томе в ходе телефонной конференции для аналитиков после публикации отчетности UPS за четвертый квартал.

Первым шагом будет выравнивание ресурсов компании в соответствии с наиболее важными задачами, отметила она.

"Это приведет к сокращению порядка 12 тыс. рабочих мест и позволит добиться экономии на расходах в $1 млрд в текущем году", - сказала Томе, слова которой приводит Market Watch.

Кроме того, UPS изучит стратегические альтернативы для подразделения Coyote, грузового брокера в сфере автотранспортных перевозок. Этот бизнес, по словам Томе, является "высоко цикличным" с существенной волатильностью прибыли.

UPS во вторник также объявила о повышении квартальных дивидендов до $1,63 на акцию с $1,62 на акцию.

Бумаги компании теряют в цене 7,6% в ходе торгов.