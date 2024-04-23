UPS сократила чистую прибыль в I квартале в 1,7 раза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service Inc. (UPS) сократила чистую прибыль в первом квартале 2024 года в 1,7 раза при снижении выручки на 5%.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в январе-марте составила $1,11 млрд, или $1,3 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $2,19 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,43 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,28 на акцию.

Квартальная выручка UPS уменьшилась до $21,7 млрд против $22,9 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $21,84 млрд.

Доход UPS в США в минувшем квартале уменьшился на 5%, до $14,23 млрд (при прогнозе рынка в $14,43 млрд), в международном сегменте выручка снизилась на 6,3%, до $4,26 млрд (прогноз - $4,31 млрд). Доход в сфере управления цепочками поставок сократился на 5,3%, составив $3,22 млрд (прогноз - $3,19 млрд).

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в 2024 году ее выручка составит $92-94,5 млрд. Прогноз капиталовложений на этот год подтвержден на уровне $4,5 млрд.

Акции компании прибавляют в цене 4,2% на предварительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 17,5%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 200 странах мира, ее глобальный штат насчитывает свыше 500 тыс. сотрудников.