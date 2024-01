Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Кризис в Красном море, где йеменские хуситы атакуют суда иностранных государств, начинает негативно влиять на финансовые показатели компаний из самых разных секторов экономики, пишет Bloomberg.

Некоторые компании уже предупредили о возможных проблемах. Так, Tesla планирует на две недели приостановить работу своего завода в Германии из-за перебоев в поставках, а шведская Volvo Car AB на три дня приостановит производство в Бельгии. Британские ритейлеры Tesco, Marks & Spencer и Next также предупредили о рисках роста цен.

Через Красное море обычно проходит до 12% мировых торговых потоков. Однако из-за угроз безопасности не менее 2,3 тыс. судов были перенаправлены по более длинному маршруту, через мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки, что удлиняет время в пути между Азией и Европой примерно на 10 дней и повышает стоимость перевозки, а также страхования.

"Если ситуация не изменится в ближайший месяц или два, компании обязательно будут корректировать свои прогнозы прибыли", - полагает аналитик Lazard Freres Gestion Тома Бренье. По его мнению, первыми пострадают автомобильный сектор и ритейл.

Перевозки и страхование

Подскочившие ставки фрахта контейнеровозов могут привести к ускорению инфляции в Великобритании и еврозоне в конце 2024 - начале 2025 года, если положение дел не улучшится в ближайшее время, прогнозируют аналитики Bloomberg Intelligence.

Однако крупнейшие транспортные компании, включая датскую AP Moller-Maersk и германскую Hapag-Lloyd AG, а также американскую ZIM Integrated Shipping и японскую Mitsui OSK Lines, остаются в выигрыше. Страховщики также берут повышенные премии за страхование грузов, причем на некоторых маршрутах расценки подскочили в десять раз.

Так, многие аналитики в последние недели улучшили рекомендации для акций Maersk, в том числе Bank of America вдвое повысил прогноз прибыли компании на 2024 год, а Goldman Sachs спрогнозировал рост дивидендов и объема выкупа акций.

"Абсолютным победителем выступает сектор воздушных перевозок", - заявил аналитик Sanford C. Bernstein Дэвид Вернон, выделив такие компании, как FedEx Corp., United Parcel Service и DHL Group.

Розничная торговля

Британская Next, производящая большую часть одежды и товаров для дома в Азии, в числе первых ритейлеров предупредила о рисках для своей прибыли.

Бюджетный бренд одежды Primark, принадлежащий Associated British Foods Plc, и шведская Hennes & Mauritz AB также сильно зависят от морских поставок, отметил аналитик RBC Capital Markets Ричард Чемберлен. Высокие риски существуют для французского мебельного ритейлера Maisons du Monde, получающего 75% продукции из Азии, 90% которой доставляется по морю, написали аналитики Bryan Garnier & Co. Длительные перебои поставок могут сказаться и на производителях спортивных товаров, включая Nike Inc., Adidas AG и Capri Holdings.

В то же время испанская группа Inditex SA, владелец бренда Zara, меньше зависит от морских перевозок, поскольку производит большую часть продукции в близлежащих странах, говорят эксперты.

Автопроизводители

Пока единственными автопроизводителями, анонсировавшими приостановку производства, стали Tesla и Volvo Car. Но это может стать сигналом о рисках для всей отрасли пассажирских автомобилей в этом году, написали аналитики Morgan Stanley.

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что мир не увидит повторения кризиса, случившегося во время пандемии коронавируса.

"Рост цен на топливо, дополнительное время в пути и увеличение ставок фрахта станут негативными факторами для финансовых показателей, однако с другой стороны, расценки на транспортировку сейчас примерно на 57% ниже, чем во время пандемии", - отметил Джон Мерфи из BofA.

Энергетика

Влияние событий на Ближнем Востоке на нефтяной рынок пока оказалось довольно незаметным, но все может измениться, если конфликт затянется и приведет к дефициту предложения.

В любом случае участники рынка готовятся к существенным перебоям поставок. По данным Vortexa, число танкеров с нефтью и газом, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, сократилось, в том числе количество судов с нефтью и тяжелыми продуктами нефтепереработки, включая мазут, упало на 25% в период с 1 по 19 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.