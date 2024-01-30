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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Американский космический грузовик Cygnus стартовал к МКС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman во вторник стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 12:07 по времени Восточного побережья США (в 20:07 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 1 февраля. Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией грузовика дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Миссия Cygnus проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Он должен доставить на станцию более 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 20-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 10-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-1 на базе во Флориде.

NASA Cygnus МКС Falcon 9 SpaceX
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