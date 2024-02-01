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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Американский "грузовик" Cygnus успешно пристыковался к МКС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus в четверг успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовик присоединился к американскому сегменту станции - модулю Unity, говорится в сообщении. Стыковка состоялась в 7:04 по времени Восточного побережья США (15:04 по московскому).

Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cygnus доставил на МКС более 3,7 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Он пробудет в составе станции шесть месяцев.

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 30 января с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия Cygnus проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Корабль доставил на станцию более 3,7 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 20-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Cygnus МКС США
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