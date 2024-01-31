Ракета Electron стартовала с канадскими мини-спутниками космического наблюдения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в среду стартовала на орбиту с четырьмя мини-спутниками космической ситуационной осведомленности (Space Situation Awareness - SSA) канадской компании Northstar Earth and Space, сообщила разработчик носителя Rocket Lab.

В рамках миссии под названием Four Of A Kind запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1B, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в 19:34 по местному времени (в 09:34 по Москве). Космические аппараты Skylark массой 6 кг каждый должны быть выведены на орбиту примерно через 50 минут после старта ракеты.

Спутники, размещаемые на орбите высотой 530 км, предназначены для отслеживания движения космических объектов, определения их орбит, оповещения о сближении, предотвращения столкновений и навигации.

Канадская компания в перспективе планирует создать на орбите группировку из 12 таких аппаратов.

Компания Rocket Lab планирует поднять из воды первую ступень ракеты Electron, которая после отделения приводнится в Тихом океане с помощью парашютной системы. Для этого будет задействовано специальное спасательное судно.

Это первый запуск ракеты Electron компании Rocket Lab в текущем году и 43-я миссия с начала ее эксплуатации.

19 сентября прошлого года запуск ракеты компании Rocket Lab с радиолокационным спутником Acadia компании Capella Space окончился неудачей. В ходе полета из-за отказа системы зажигания не заработал двигатель второй ступени. Полет был прекращен по команде с Земли. Спутник, оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, был потерян.