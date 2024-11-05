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Американская ракета Electron вывела на орбиту секретный спутник

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron легкого класса, стартовавшая во вторник из Новой Зеландии, вывела на низкую околоземную орбиту спутник "конфиденциального коммерческого заказчика", сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

По данным американских специализированных сайтов, заказчиком запуска является компания E-Space, которая специализируется в предоставлении услуг связи государственным структурам. Соглашение о запуске с Rocket Lab было подписано всего два месяца назад. Информация о предназначении спутника не разглашается.

В рамках миссии под названием Changes in Latitudes, Changes in Attitudes ракета Electron была запущена со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в 23:54 по местному времени (в 13:54 по Москве). Космический аппарат массой около 225 кг был выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Нынешний запуск стал 54-й миссией ракеты и 12-й в 2024 году. Electron является третьей по частоте ежегодных запусков ракетой в мире и второй по частоте ежегодных запусков в США.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Electron Rocket Lab США Новая Зеландия
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